СКР Ростовской области проверит информацию о пьяном ДТП судьи

Ростовские следователи проверят информацию о пьяном ДТП судьи горсуда Азова. Видеозапись инцидента попала в сети. По данным СКР, в воскресенье, 12 ноября, около 6-30 в г. Азове произошло столкновение автомобилей BMW под управлением судьи и KIA, управляемого местной жительницей.

Мужчина с предоставил удостоверение судьи районного суда города Азов, - сообщает издание Блокнот-Ростов. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир одной из машин, транспортные средства повреждены. СМИ сообщили, что судья начал скручивать со своего автомобиля госномера.

На допросе в полиции судья пытался доказать, что находился на пассажирском сидении. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля, принадлежащего судье Азовского городского суда, поступило в следственный отдел по городу Азову следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области. По данному факту проводится процессуальная проверка.

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