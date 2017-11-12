СМИ стало известно содержание предсмертной записки Бориса Ноткина

Знаменитый телеведущий Борис Ноткин в возрасте 75 лет был найден мертвым в своем загородном доме. На столе была записка, в которой он сообщил, что ушел из жизни добровольно. Очевидцы рассказали о последних днях жизни Бориса Ноткина

«Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений», — приводит телеграм-канал Mash текст предсмертного послания. Официальная версия смерти Бориса Ноткина будет озвучена позже, после проведения следственных мероприятий.

Телеведущий узнал о своей неизлечимой болезни недавно, диагноз был поставлен только на 4-й стадии онкологического заболевания. Как пишут СМИ, две недели назад он приобрел оружие и получил на него лицензию.

Подмосковные следователи работают в Одинцовском районе на месте гибели журналиста Бориса Ноткина. Тело мужчины было обнаружено в одном из домов в деревне Рождествено, в ближнем Подмосковье. Ноткину было 75 лет.