В Японии на борту грузового судна обнаружили труп российского моряка

Тело российского моряка было обнаружено на борту грузового судна республики Того в порту Имидзу префектуры Тояма на западе острова Хонсю в Японии. Грузовое судно прибыло в порт Имидзу 10 ноября из Владивостока.

Сообщается, что тело 37-летнего мужчины было обнаружено в каюте другим моряком. Он лежал на кровати, медиками было зафиксировано кровотечение на лице.

По факту инцидента проводится следственная проверка с целью установления подлинных обстоятельств произошедшей трагедии. Генеральное консульство РФ в городе Ниигата подтвердило смерть российского моряка.