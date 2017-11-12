В Японии на борту грузового судна обнаружили труп российского моряка
12 ноября 2017, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Тело российского моряка было обнаружено на борту грузового судна республики Того в порту Имидзу префектуры Тояма на западе острова Хонсю в Японии. Грузовое судно прибыло в порт Имидзу 10 ноября из Владивостока.
Сообщается, что тело 37-летнего мужчины было обнаружено в каюте другим моряком. Он лежал на кровати, медиками было зафиксировано кровотечение на лице.
По факту инцидента проводится следственная проверка с целью установления подлинных обстоятельств произошедшей трагедии. Генеральное консульство РФ в городе Ниигата подтвердило смерть российского моряка.