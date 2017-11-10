Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Среди погибших при обрушении части жилого дома в Ижевске был заместитель начальника районного отдела полиции Ильдар Гарифуллин. Об этом сообщил представитель МВД по Удмуртии.

Прощание с полицейским пройдет в субботу в 14.00 в похоронном доме "Вознесение".

Гарифуллин с 2011 года служил в должности заместителя начальника полиции по Завьяловскому району. В 2006 году был назначен начальником отдела полиции Устиновского района города Ижевск.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет задержал и допрашивает Александра Копытова, проживавшего в квартире, с которой началось обрушение подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске.