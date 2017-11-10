В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

Следственный комитет задержал и допрашивает Александра Копытова, проживавшего в квартире, с которой началось обрушение подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом сообщается на сайте СКР.

Напомним, что 9 ноября в доме по улице Удмуртской взорвался газ. Обрушился угол здания. По последним данным 6 человек погибло, в том числе двое детей.

Задержанный мужчина вместе с матерью проживал в квартире, признанной экспертами СКР эпицентром взрыва бытового газа. Его допрашивают. Решение о его статусе будет принято после допроса.

Ранее сообщалось, что названы имена погибших при обрушении дома в Ижевске. Среди погибших - двое детей, мальчик-подросток и восьмилетняя девочка. Из шести погибших на данный момент опознаны личности пяти человек.