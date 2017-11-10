Как полковник Захарченко с зарплаты накопил 9 млрд рублей

В Никулинском суде Москвы сегодня рассматривается иск прокуратуры о конфискации активов бывшего борца с коррупцией полковника Дмитрия Захарченко на 9 миллиардов рублей.

Прокурор предположил, какую сумму мог "заработать" Захарченко за один трудодень. "В ГУЭБиПК при нем обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро", - цитирует РИА Новости гособвинителя. По словам прокурора, Захарченко утверждает, что копил все со своей зарплаты.

Обнаруженная у Захарченко сумма вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет (2001-2016 годы) — 12 миллионов рублей.

Мать и сестра Захарченко заявили следствию, что найденные у них в квартирах миллиарды рублей им кто-то подкинул. Мать и сестра полковника - педагоги.

У Захарченко могут конфисковать 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, четыре дорогих автомобиля, зарегистрированные на его родственников и знакомых.

Захарченко пока официально не признан преступником и взяточником. Расследование продолжается. Адвокаты Захарченко расценивают намерение отобрать у него имущество как "правовой беспредел".