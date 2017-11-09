При обрушении дома в Ижевске пропали два человека

Спасатели не могут установить связь с двумя продавцами магазина, который находился на первом этаже частично обрушившегося в Ижевске дома. Об этом сообщили некоторое время назад в экстренных службах. При обрушении дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, есть погибшие

К этому моменту подтверждена гибель четырех человек. Среди них есть ребенок. Четверо, в том числе двое подростков, находятся в больнице. У них очень сильные ушибы, глубокие порезы от стекол и переломы.

В Ижевске после обрушения части высотки ввели режим ЧС. Об этом заявил представитель главы Удмуртии Александра Бречалова. Для ликвидации последствий обрушения в Ижевск прибудут спасатели из других регионов России. В городе организуют сбор вещей первой необходимости для жителей дома.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело после обрушения девятиэтажного дома в Ижевске, об этом сообщается на сайте ведомства.

