По факту обрушения жилого дома в Ижевске возбуждено уголовное дело

Следственный Комитет возбудил уголовное дело после обрушения девятиэтажного дома в Ижевске, об этом сообщается на сайте ведомства. По какой статье возбуждено дело, в сообщении не уточняется. При обрушении дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, есть погибшие

Сейчас в доме начался пожар. Сотрудники МЧС сразу предположили в качестве главной версии взрыв бытового газа. Как пишут СМИ, проверка газа в рухнувшем доме в Ижевске была в прошлом году. Следующая должна была произойти через три года.

Администрацией города Ижевска открыта горячая телефонная линия. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: (3412)41-41-98, 41-42-09.

Как сообщалось ранее, в Ижевске обрушился подъезд одного из жилых домов. Обрушение произошло в доме номер 36 по Удмуртской улице.