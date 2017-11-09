Водитель автобуса, попавшего с детьми в ДТП под Ярославлем, умер после операции

Водитель экскурсионного автобуса, попавшего с детьми в ДТП на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" около населенного пункта Деболовское Ярославской области, скончался после операции.

ДТП с участием туристического автобуса и грузового автомобиля, произошло в среду, 8 ноября, около 17:15. Автобус с детьми-школьниками совершал тур по Золотому кольцу. В автобусе находились 44 человека, в том числе 38 детей. Пострадали 15 детей, водитель автобуса и преподаватель. Пострадавшие были доставлены в Ростовскую ЦРБ. Водителю автобуса сделали операцию. Но он после операции ночью скончался, сообщает РИА Новости.

Полиция задержала водителя грузовика. По предварительным данным, он спровоцировал столкновение с автобусом. Возбуждено уголовное дело.

Ростуризм взял под контроль ситуацию с ДТП с экскурсионным автобусом и грузовиком. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Главном управлении МЧС России по Ярославской области организована работа телефона доверия: 8 (4852) 79-09-01.