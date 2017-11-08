Уголовное дело возбуждено по факту гибели главы управления ФАС Крыма

По факту гибели главы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева возбуждено уголовное дело. Тело руководителя региональной ФАС было обнаружено в среду, 8 ноября, в его квартире.

Следователи обнаружили прощальное видеообращение чиновника. По данным источника ТАСС в силовых структурах Крыма, уголовное дело возбуждено по ст. 110 ч. 2 УК РФ "Доведение до самоубийства". Ведется расследование дела.

Тимофею Кураеву было 44 года. Он возглавлял управление ФАС по Крыму с 2014 года.