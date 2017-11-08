Пропавшего в Амурской области чиновника нашли мертвым

Глава поселка Новобурейский Амурской области Андрей Новокрещенов, который не вернулся домой 2 ноября, найден мертвым. Об исчезновнии чиновника стало известно в тот же день.

Автомобиль Новокрещенова нашли 3 ноября на федеральной трассе "Амур" в районе села Долдыкан Бурейского района сгоревшим. Новокрещенова искали полиция, спасатели, кинологи с собаками.

Тело Андрея Новокрещенова со следами насильственной смерти было обнаружено 6 ноября. Ему было 39 лет. СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Похороны Новокрещенова пройдут 9 ноября, сообщает РИА Новости. Андрей Новокрещенов родился 12 мая 1978 года в поселке Бурея Бурейского района. С 2012 года был депутатом Бурейского районного Совета народных депутатов.