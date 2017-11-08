Тела 26 юных девушек обнаружены в море у берегов Италии

Тела юных девушек, которым было от 14 до 18 лет, найдены близ порта Салерно в Италии. 26 женских трупов находились в резиновой лодке. Погибших девушек нашла команда испанского корабля Cantabria.

По предварительной версии итальянской полиции, девушки - мигранты из Нигерии и Нигера утонули. Они пытались добраться по морю на хлипкой лодке из Ливии в Европу.

Глава полиции города Салерно Лорена Чикотти заявил, что начато расследование о причине смерти этих женщин для установления, подвергались ли они пыткам или сексуальному насилию.

Несколько дней назад испанскому кораблю удалось спасти 90 женщин и 52 ребенка, в том числе новорожденного. За минувшие выходные удалось спасти около 400 мигрантов, - пишет "МК".

После падения в Ливии власти полковника Каддафи количество мигрантов и беженцев, пытающихся через Средиземное море перебраться через Ливию в европейские страны, выросло в разы.