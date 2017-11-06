Стала известна причина пожара в бытовке в Москве

Шесть человек (пять мужчин и одна женщина) погибли в бытовке на северо-востоке Москвы при попытке приготовить шашлык. Как стало известно, мужчины пытались приготовить мясо прямо в помещении.

На месте трагедии нашли мангал, который, по всей видимости, и стал причиной пожара. Компания отмечала день рождения в бытовке. Вагончик загорелся ночью, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Одному человеку удалось спастись, его доставили в больницу с ожогами 30% поверхности тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".