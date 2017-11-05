Ребенок впал в кому после удаления стоматологом сразу пяти зубов

Маленький ребенок впал в кому после удаления стоматологом малышу сразу пяти зубов. Инцидент произошел в Томской области в поселке Каргасок. У пятилетнего мальчика болел один зуб. Бабушка повела внука к зубному врачу.

Стоматолог сказал, что зуб нужно удалить. Малыш не дал сделать обезболивающий укол. Бабушка попросила, чтобы ребенку дали наркоз и удалили зуб.

Наркоз ребенку сделали, но почему-то удалили сразу пять зубов. Малыш начал отходить от наркоза, и у него остановилось сердце. Отец малыша рассказал, что врач взял ребенка на руки и побежал в реанимацию. Реаниматологи заводили сердце шесть минут, передает РЕН-ТВ.

Ребенок транспортирован в детскую городскую больницу № 1 г.Томска, где находится в отделении реанимации в состоянии комы. Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы.

Следователи по факту впадения в кому малолетнего ребенка после оказания ему медицинских услуг в Каргасокской районной больнице возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".