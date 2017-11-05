Сотрудник «Матч ТВ» попал в больницу после конфликта с коллегой на корпоративе

Видеоинженер спортивного телеканала «Матч ТВ» оказался в больнице после конфликта на корпоративе. Сотрудники «Матч ТВ» 3 ноября устроили корпоратив в честь двухлетия телеканала.

Праздновали в московском телецентре «Останкино», сообщил телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы столицы. По какой причине подрались сотрудники спортивного телеканала, в полиции не уточнили. Но известно, что после драки с коллегой госпитализирован видеоинженер.

Пострадавшего телевизионщика с корпоратива увезли в больницу. У мужчины травма головы. По факту драки правоохранительными органами проводится проверка.