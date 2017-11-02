СМИ узнали, что было в рюкзаке подозреваемого в убийстве в колледже в Москве

Источник в правоохранительных органах рассказал о вещах, найденных в рюкзаке студента Андрея Емельянникова, подозреваемого в убийстве преподавателя ОБЭ в колледже на западе Москвы.

В рюкзаке молодого человека обнаружены топорик, нож в чехле и упаковки таблеток "Анальгин" и "Цитрамон".

Следователями также изъяты телефоны преподавателя и студента, а также ручная циркулярная пила Ryobi c пильным диском и личные документы погибших, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в учреждении «Западный комплекс непрерывного образования» на Гвардейской улице. В одном из кабинетов в заведении были обнаружены тела преподавателя ОБЖ и студента.

Знакомая подозреваемого убийцы учителя в Москве рассказала, что он любил и каким он был.