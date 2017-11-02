СК завел дело после гибели мужчины от ожогов в отделе полиции в Москве

СКР возбудил уголовное дело после сожжения задержанного мужчины в одном из отделений полиции в центре Москве. Как показали результаты экспертизы, матрац, на котором спал подследственный, был подожжен специально.

Инцидент произошёл в 2016 году в апреле и с тех пор ведётся расследование, в котором подозреваются представители полиции. Возникли подозрения, что пожар в камере не мог произойти случайно, передает канал Mash. Задержанный получил смертельные ожоги и скончался, не приходя в себя в больнице.

В ходе расследования были просмотрены видеозаписи с камер наблюдения в участке, которые доказали, что проводка в камере заключения была слишком далеко от места возгорания. Ранее на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело относительно халатности.