Знакомая подозреваемого убийцы учителя в Москве рассказала, что он любил комиксы

18‐летний Андрей Емельянников, который подозревается в убийстве своего преподавателя в колледже на западе Москвы, занимался переводом и редактурой комиксов. Об этом RT рассказала его знакомая.

Они с молодым человеком общались только по Интернету, у него была светлая голова, он очень хорошо учился. Девушка не может поверить, что парень пошел на преступление.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из колледжей на западе Москвы учащийся зарезал ножом преподавателя ОБЖ. Предполагается, что молодой человек покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мотивы убийства пока неизвестны — по неподтвержденной информации, расправа могла произойти из‐за не сданного зачета.