В Шуе под Иваново пьяный священник сбил велосипедистку

В городе Шуя Ивановской области священник, находившийся за рулем автомобиля Nissan Primera в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину на велосипеде.

Пьяное ДТП произошло в минувший четверг, 26 октября, вечером, около 21 часа, на улице Свердлова города Шуи. По данным региональной ГИБДД, пострадавшая велосипедистка получила травму головы. Женщину доставили в центральную районную больницу.

Ивановские СМИ пишут, что автомобилем модели "Ниссан" управлял один из священнослужителей Кинешемской епархии.

Проводится расследование. На водителя составлен ряд административных протоколов, — сообщило издание Кинешемец.Ru.