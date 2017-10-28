В Шуе под Иваново пьяный священник сбил велосипедистку
28 октября 2017, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Шуя Ивановской области священник, находившийся за рулем автомобиля Nissan Primera в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину на велосипеде.
Пьяное ДТП произошло в минувший четверг, 26 октября, вечером, около 21 часа, на улице Свердлова города Шуи. По данным региональной ГИБДД, пострадавшая велосипедистка получила травму головы. Женщину доставили в центральную районную больницу.
Ивановские СМИ пишут, что автомобилем модели "Ниссан" управлял один из священнослужителей Кинешемской епархии.
Проводится расследование. На водителя составлен ряд административных протоколов, — сообщило издание Кинешемец.Ru.