СКР сообщил подробности гибели мальчика в школе в Волгограде

Следователи установили детали гибели ученика 8 класса одной из школ в Волгограде. По версии СКР, школьника убил одноклассник. По факту гибели 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Задержан 15-летний одноклассник погибшего школьника. Подросток написал явку с повинной и сам рассказал обстоятельства трагедии.

В среду в Волгограде тело школьника с ножевым ранением в области грудной клетки слева было обнаружено в туалете. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть несовершеннолетнего наступила в результате проникающего колото-резанного ранения в сердце.

С слов задержанного подростка, на перемене в коридоре школы он демонстрировал приятелям свой нож. Его одноклассник взял нож посмотреть. И тот момент, когда нож находился у него в руках, хозяин опасного предмета нечаянно толкнул его. В результате младший мальчик получил смертельное ранение в сердце. Подозреваемый испугался и выкинул нож на улицу.

По данным СКР, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время с его участием будет проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по этому уголовному делу.