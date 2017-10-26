В Томской области 16 человек отравились купленной медвежатиной

Жители поселка Катайга Верхнекетского района Томской области отравились медвежатиной, которую купили у местного охотника. Люди в сентябре-октябре попробовали мясо медведя в соленом и копченом виде и почувствовали недомогание.

С симптомами отравления их госпитализировали. В ходе проверки выявлено, что медвежатина заражена личинками трихинелл. Сколько всего жителей поселка ели некачественную медвежатину, устанавливается. 16 человек на данный момент проходят обследование и лечение в больнице.

Следователи возбудили по факту массового отравления медвежатиной уголовное дело по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В настоящее время следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.