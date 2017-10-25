14-летний ребенок трагически погиб в школе в Волгограде

Волгоградские следователи в среду устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего ребенка в школе. Сообщение о том, что в туалете одной из средних общеобразовательных школ Волгограда скончался ученик восьмого класса, сегодня около двух часов дня поступило в полицию.

В школу прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей территориального подразделения СКР, а также следователей-криминалистов. Они проводят осмотр места происшествия. По данным СКР, на теле подростка имеется ножевое ранение в области сердца. Нож со следами крови обнаружен на улице около здания школы.

Волгоградские СМИ пишут, что школьник во время перемены играл с ножом, делал трюки. Во время выполнения одного из них нож воткнулся в грудную клетку подростка. Мальчик побежал в туалет. Он умер до прибытия "скорой".

Сейчас следователи устанавливаю все обстоятельства гибели школьника. Опрашиваются очевидцы и свидетели трагедии.