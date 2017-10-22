Два человека погибли при столкновении трёх автомобилей в ХМАО

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье три легковых автомобиля столкнулись на 91-м километре трассы Нижневартовск-Радужный в 69-ти километрах южнее города Радужный.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека погибли, в том числе ребенок. Пострадали еще пять человек, среди которых двое детей. Источник в экстренных службах региона рассказал, что пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Все обстоятельства автокатастрофы выясняются.