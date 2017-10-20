Стала известна судьба женщины, пропавшей после ДТП в Харькове

Опознали пятую жертву ДТП в центре Харькова. Об этом сообщает полиция Харьковщины в Facebook.

Погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна, которую разыскивали родственники.

Родственники 46-летней Натальи Умаевой обратились к журналистам с просьбой помочь в поисках женщины, которая пропала после ДТП в Харькове. Женщина находилась на перекрестке и разговаривала с дочкой по телефону.

18-летний сын женщины, который приехал из Мариуполя, сегодня подтвердил, что погибшая - его мать, сообщает полиция.

Ранее сообщалось, что, согласно данным проведенной экспертизы, у 20-летней Елены Зайцевой, управлявшей автомобилем Lexus, который в результате ДТП насмерть сбил пятерых людей в Харькове, в крови обнаружены опиаты.