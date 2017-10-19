Правоохранители исключили короткое замыкание и нарушение техники безопасности из списка возможных причин пожара на строительном рынке "Синдика". Основной версией является поджог.

На поджог указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение пламени. Если эта версия подтвердится, материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

Пожар в воскресенье днем, 8 октября произошел на территории строительного рынка "Синдика". Пожару присвоен третий номер сложности. По данным спасателей, возгорание произошло на цокольном этаже в подземной парковке.

ТК "Синдика", на котором продавли строительные материалы, сгорел полностью. По данным экологов, основная проблема при сжигании таких стройматериалов — диоксины. Концентрация отравляющих веществ опасна.