МВД Украины сообщило данные о погибших в результате ДТП в Харькове

МВД Украины сегодня уточнило данные о погибших и пострадавших в результате ДТП с участием автомобилей Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg в Харькове вечером в среду, 18 октября. По данным украинского МВД, на данный момент известно: погибли пять человек.

Пострадали шестеро человек, из них два человека находятся в тяжёлом состоянии. В тяжёлом состоянии находится беременная женщина, - передает телеканал "112 Украина". Первоначально сообщалось о шести погибших.

В Харькове вчера вечером столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. "Аргументы недели" писали, что трагедия произошла около 9 вечера в начале улицы Сумская.

По словам очевидцев, автомобиль Lexus врезался в людей после столкновения с другой машиной. Водитель - 20-летняя девушка - задержана. По данным правоохранителей, она ехала на красный свет.

Расследование дела взято на личный контроль министра внутренних дел, председателя Нацполиции, а также генпрокурора.

По предварительной информации, за рулем Lexus находилась дочь одного из украинских бизнесменов. "Мажорка" неоднократно была замечена за нарушением ПДД. Полиция задержала девушку.