СКР проверяет информацию об избиении девушки в Чите

Доследственная проверка ведется в Забайкалье по информации социальных сетей об избиении несовершеннолетней девушки в Чите. Сообщение об избиении девочки-подростка группой сверстников на читинской улице Малая появилось 13 октября в соцсети "ВКонтакте".

Пострадавшая девушка получила серьезные травмы. У школьницы повреждено глазное яблоко, сломан нос, сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения 15-летней школьницы. По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью". В настоящее время подозреваемый, который достиг возраста уголовной ответственности, один – 16-летняя школьница.

И.о. руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный 13 октября назначил проведение доследственной проверки. После детального установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут процессуальное решение.