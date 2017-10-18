Пожар в частном доме престарелых произошел в Иркутске

Пожар в нелегальном частном доме престарелых произошел в Иркутске. В результате пожара пострадали 12 пожилых людей, девять пострадавших госпитализированы. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Источник в экстренных службах Иркутска сообщил, что всего были эвакуированы 19 человек. По данным МЧС, пожар в доме престарелых произошел ранним утром, около 5:00, - сообщает РИА Новости. По данным спасателей, пожилые люди находились на втором этаже дома. Их сначала эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз.

По информации МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь возгорания составила 10 кв. метров.

Руководство МЧС сообщило, что, по предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. Но организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг, - передает Интерфакс.

По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.