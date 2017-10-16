СКР: 38-летний мужчина погиб в центре Москвы

Старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова подтвердила гибель в понедельник 38-летнего мужчины в Москве на Новослободской улице. По версии следствия, злоумышленники не менее четырех раз выстрелили в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений он скончался на месте.

Убийство произошло сегодня утром около жилых домов по улице Новослободской. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". На месте убийства мужчины сейчас работают следователи и криминалисты.

В столичной полиции ранее сообщили, что на Новослободской улице обнаружено тело мужчины. Оперативники разыскивают злоумышленника.