Медведь сбежал из частного зоопарка и напал на пожилого мужчину

Медведь сбежал из частного зоопарка и напал на 84-летнего жителя села Семилуки Воронежской области. Пожилой мужчина скончался от полученных травм. Травмировал хищник и своего хозяина - владельца зоосада.

49-летний мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

Жители села Семилуки в воскресенье утром заявили в полицию о том, что по улице Ленина разгуливает дикое животное - медведь.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. В связи с явной угрозой жизни и здоровью граждан сотрудник полиции в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применил табельное оружие для обезвреживания опасного зверя, - сообщается на сайте регионального управления МВД. .

Местное телевидение показало сюжет об этом инциденте. Хищник, как оказалось, сбежал из зоосада Михаила Харина. У этого любителя зверей жили около 30 животных и птиц, в том числе еноты, пятнистые олени, дрофа, фазан и сбежавший медведь. Разрешение на их содержание у хозяина частного зоосада есть.

По данным РЕН ТВ, сбежавший из зоосада хищник напал на соседа Харина.