В Якутии нетрезвый водитель сбил группу подростков

В Якутии по вине пьяного водителя погиб 15-летний подросток. 43-летний водитель иномарки сбил группу несовершеннолетних ребят в населенном пункте Огородтах Усть-Алданскому района.

По данным регионального управления МВД, водитель совершил наезд на семерых несовершеннолетних пешеходов, двигавшихся по стороне движения автомашины, справа от проезжей части.

в результате которого пострадали несовершеннолетние.

Пострадавших подростков оперативно доставили в центральную районную больницу. Но, cпустя час, один из пострадавших - 15-летний учащийся общеобразовательной школы скончался от полученных травм. Трое других пострадавших ребят госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще трое находятся под наблюдением врача.

Освидетельствование водителя показало недопустимый к управлению результат – 0,94 мг/л. В момент ДТП он ехал со своим приятелем. Установлено, что мужчины возвращались в село после распития двух бутылок водки на берегу реки.

Причину наезда водитель пояснил тем, что не заметил пешеходов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.