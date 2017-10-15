Умерла девочка, упавшая с трапа в аэропорту Пулково

В Санкт-Петербурге умерла девочка, упавшая 28 сентября с трапа самолета в аэропорту "Пулково". Малышка, которой было 1,5 года, скончалась утром 14 октября.

Знакомые семьи рассказали, что медики делали все возможное для спасения ребенка, - сообщает ИА Росбалт. Мама малышки рассказала, что у ребенка за сутки четыре раза останавливалось сердце, - сообщает РЕН-ТВ. В последний раз врачи не смогли реанимировать ее.

Напомним, в петербургском аэропорту "Пулково" 44-летняя женщина вместе с полуторагодовалой внучкой на руках выходили из самолета по выдвижному трапу. Трап обвалился, в результате женщина с малышкой упали с высоты более трех метров. Женщина получила переломы, а девочка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.