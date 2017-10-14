В Башкирии пропала многодетная мать, женщину ищут уже 2 недели
14 октября 2017, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Башкирии в Ишимбайском районе в деревне Маломаксютово (Карларово) бесследно молодая женщина - многодетная мама Римма Хисамова. 31-летняя женщина 30 октября вышла из дома и домой не вернулась. На данный момент о женщине нет никакой информации. Дома маму ждут трое маленьких детей.
Родственники Риммы Хисамовой написали заявление в полицию. Ориентировки распространяют в соцсети.
Родные многодетной женщины просимят о помощи волонтеров.
По словам родственников, последний раз Римму видели в Федоровке.
Приметы Риммы Хисамовой: рост 163 см, среднего телосложения, темные волосы, стрижка каре. На лице - шрам от ожога с левой стороны. При себе - черная сумочка. С собой были документы.
Если кому-то что-либо известно о местонахождении Риммы, просят позвонить в полицию Ишимбая.