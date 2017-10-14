В Башкирии пропала многодетная мать, женщину ищут уже 2 недели

В Башкирии в Ишимбайском районе в деревне Маломаксютово (Карларово) бесследно молодая женщина - многодетная мама Римма Хисамова. 31-летняя женщина 30 октября вышла из дома и домой не вернулась. На данный момент о женщине нет никакой информации. Дома маму ждут трое маленьких детей.

Родственники Риммы Хисамовой написали заявление в полицию. Ориентировки распространяют в соцсети.

Родные многодетной женщины просимят о помощи волонтеров.

По словам родственников, последний раз Римму видели в Федоровке.

Приметы Риммы Хисамовой: рост 163 см, среднего телосложения, темные волосы, стрижка каре. На лице - шрам от ожога с левой стороны. При себе - черная сумочка. С собой были документы.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении Риммы, просят позвонить в полицию Ишимбая.