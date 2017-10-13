51-летний мужчина был ограблен в центре Москвы. В четверг, 12 октября, группа неизвестных напала на мужчину и отняла рюкзак с крупной суммой денег. Мужчина 1966 года рождения обратился вчера в полицию и заявил, что около 11 часов на улице Большая Пионерская на него напали трое неизвестных.

В заявлении потерпевший указал, что напавшие его избили и отняли рюкзак с $200 000.

Злоумышленники скрылись с крупной суммой денег с места преступления на автомобиле Mercedes. Ущерб составил 11 миллионов 584 тысяч рублей. По факту ограбления человека полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщили в пресс-службе московского главка МВД.