В Шереметьево задержан устроивший дебош на борту самолета Москва - Нью-Йорк

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего бортпроводницу во время рейса "Москва - Нью-Йорк".

По данным МВД, подозреваемый в нанесении телесных повреждений пассажир авиалайнера был задержан и доставлен в полицию. После дачи показаний мужчина будет отпущен домой под обязательство о явке.

"В дежурную часть Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась за помощью бортпроводница, которая сообщила о нанесении ей телесных повреждений на борту воздушного судна, выполняющего рейс «Москва-Нью-Йорк»", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Процессуальное решение в отношении "воздушного" дебошира будет принято на основании заключения медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшей бортпроводницы.