Шакро Молодой назван лидером криминального мира России

В Никулинском суде Москвы во вторник, 10 октября, прокурор назвал криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) лидером российского криминального мира.

В заключении государственного обвинения, которое огласили в суде, отмечается, что в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана) "подсудимый Захарий Калашов занял лидирующее положение в криминальном мире России", - сообщает Газета.ру.

По данным прокурора, "Калашов под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью», которые «выполняли комплекс вопросов по разделению сфер влияния в криминальном мире, вовлечению новых лиц в преступные группы, формированию так называемого общака".

В ходе заседания в суде Калашов заявил, что ему понятно обвинение, но своей вины в вымогательстве он не признает, передает "Интерфакс".

Захария Калашова обвиняют в вымогательстве крупной суммы у владелицы ресторана в центре Москвы.

Это дело стало одним из самых громких за последние годы. Всего по нему проходят 14 человек.