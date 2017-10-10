Появился фоторобот подозреваемого в убийствах в Битцевском парке

Предполагаемая информация о том, что в Москве в Битцевском парке появился новый маньяк, не подтверждена. По предварительной версии, мужчина и женщина, тела которых были обнаружены на территории парка на юго-западе столицы, были убиты во время пьяной драки.

В их крови найдено большое количество алкоголя. Ведется розыск подозреваемого.

По данным СКР, на территории Битцевского лесопарка вблизи улицы Миклухо-Маклая, 4 октября местные жители обнаружили тело женщины 1980 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

И в том же месте москвич вскоре обнаружил части тела мужчины. Местные жители заволновались, что в парке может орудовать маньяк.

Информация о появлении нового маньяка в Битцевском лесу не подтвердилась, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

СМИ опубликовали фоторобот подозреваемого в убийствах в Битцевском парке.









Напомним, в Москве с 1992 по 2006 год в Битцевском лесу совершал убийства Александр Пичушкин. Жертвами Битцевского маньяка стали 46 мужчин и три женщины. Пичушкин отбывает пожизненное наказание.