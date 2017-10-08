Опубликован список погибших в ДТП с автобусом на переезде в Покрове

На официальном сайте МИД Узбекистана опубликована полная информация о погибших и пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и позда на железнодорожном переезде в городе Покров Владимирской области.

По данным МИД У на 7 октября, опознаны тела 14 погибших узбекских граждан.

1. Зиёдуллаева Гулсанам Машраб кизи, 24.06.2011 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

2. Нарбаев Алимардон Кушназар угли, 22.05.1992 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

3. Жураев Махматкарим Жумакулович, 20.05.1966 года рождения, место рождения - Бойсунский район Сурхандарьинской области;

4. Кенжаева Умида Бозоровна, 06.09.1990 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

5. Жураназаров Абдукодир Рустам угли, 08.11.1996 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

6. Сатторов Рузмат Нурали угли, 23.02.1993 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

7. Косимов Таваккалжон Турсунович, 10.04.1973 года рождения, место рождения - Пахтаабадский район Андижанской области;

8. Рузиев Тохир Менглиевич, 30.01.1989 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

9. Махмудов Холмурод Рузиевич, 19.09.1984 года рождения, место рождения - Бойсунский район Сурхандарьинской области;

10. Абдукаримов Мардон Тулкин угли, 20.09.1997 года рождения, место рождения - Термезский район Сурхандарьинской области;

11. Эшонкулова Сарвар Курбоназар кизи, 03.01.1992 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

12. Курбонов Сапарвали Язмуратович, 08.12.1982 года рождения, место рождения - Ангорский район Сурхандарьинской области;

13. Тангрикулов Давлатбек Машрабович, 18.05.2015 года рождения, место рождения - Российская Федерация, имел постоянную регистрацию в Музработском районе Сурхандарьинской области.

14. Холмиров Юсуф, место рождения – Сурхандарьинская область.

Работа по опознанию тел продолжается.

Трое граждан Республики Узбекистан госпитализированы, состояние которых врачами оценивается как крайне тяжёлое:

1. Латипов Мирджон Мирзоевич, 13.06.1974 года рождения;

2. Таджиев Тулкин Абдукаримович, 14.06.1976 года рождения;

3. Зиёдулаева Гулрух Машрабековна, 22.11.2012 года рождения.

Еще 36 человек пострадали, они находятся в нормальном состоянии и от госпитализации отказались.

Посольством Республики Узбекистан в Российской Федерации открыта «горячая линия» по следующим телефонам: +7-499-230-00-32; +7-499-230-00-54; +7-499-230-07-15.

Отметим, среди погибших - 6-летний мальчик. Пострадавший в ДТП 5-летний ребенок находится в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь малыша.

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