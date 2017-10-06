Задержаны подозреваемые в убийстве женщины, продавшей квартиру в Москве

Подозреваемые в убийстве женщины, продавшей трехкомнатную квартиру в Москве, задержаны по горячим следам. В полицию обратились москвичи и сообщили о безвестном исчезновении своей 51-летней родственницы.

Заявители рассказали следователям, что незадолго до пропажи женщина продала свою трехкомнатную квартиру, расположенную в доме на востоке Москвы.

Оперативники решили, что в отношении москвички совершенно тяжкое преступление. Следствие обратилось в суд с ходатайством о проведении обысков проданной квартиры. В ходе обыска в одной из жилых комнат квартиры в комоде было обнаружено тело пропавшей женщины. На голове женщины обнаружена травма, от которой она могла скончаться.

По данным СКР, благодаря грамотно спланированной следственной работе задержаны подозреваемые в совершении убийства. Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "убийство" и "мошенничество", продолжается.