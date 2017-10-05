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Актер Александр Носик попросил о помощи в поисках своей матери

5 октября 2017, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Александр Носик попросил о помощи в поисках своей матери

Актер Александр Носик попросил о помощи в поисках своей матери. У него произошла беда - пропала мама, которая в последнее время страдает провалами в оперативной памяти. Мама Носика - Стерникова Мария Александровна. Она 35 лет проработала в Малом театре.

Вчера женщина ушла в храм, который находится на территории Детской Филатовской больницы. Это недалеко от дома, где живет женщина. Но домой она не вернулась. По словам актера, мама живет с сиделкой. Сын с ней постоянно созванивается.

"Полиция занимается этим вопросом, но пока никаких новостей. И самое главное, что, к сожалению, и сиделки, и родные и близкие из-за шока и паники не сообразили сразу сообщить это мне, поэтому только сегодня я даю это объявление, а сам я нахожусь на гастролях за границей", - рассказал сегодня Александр Носик РЕН-ТВ.

Стерникова Мария Александровна была одета в коричневое дутое теплое пальто. На ней был цветной, с блестками платок и осенние туфли, черная сумка, и бутылка со святой водой.

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