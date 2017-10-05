СКР возбудил дело по факту покушения на убийство бизнесмена

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на мужчину в центре столицы. Мужчина, в которого стреляли вблизи жилых домов по Банковскому переулку, ранен и госпитализирован.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, в четверг днем вблизи жилых домов по Банковскому переулку неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который направлялся домой.

Потерпевший доставлен в больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По данным СКР, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в СМИ появилась информация о покушении в центре Москвы на бизнесмена.