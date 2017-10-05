По предварительной версии, причиной взрыва резервуара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области стало нарушение правил проведения регламентных работ. Резервуар находился на регламентных работах.

Предварительную версию взрыва назвал источник РИА Новости. После взрыва остается неизвестной судьба нескольких человек.

По данным МЧС, пожар произошел на предприятии "ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез" в Кстовском районе.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 67 человек, 23 единицы техники. На место происшествия прибыл первый пожарный поезд, в пути находится еще один. К вылету в Казани и Владимире готовы два пожарных вертолета Ми-8.