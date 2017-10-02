Дело возбуждено после нападения на пограничников в Курской области
2 октября 2017, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Следственными органами СКР по Курской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на пограничника в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области.
По данным следствия, 30 сентября двое неизвестных при проверке документов на право нахождения в пограничной зоне, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курской области. В ходе боевого столкновения один из злоумышленников осуществил самоподрыв, второй задержан. Сотрудник погранслужбы погиб.
Расследование дела, возбужденного по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору" поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Создана следственная группа, куда вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения.
Расследование угоовного дело продолжается.
В ФСБ заявили, что курский пограничник погиб в ходе перестрелки с злоумышленниками, которые пытались проникнуть на Украину.