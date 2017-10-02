Дело возбуждено после нападения на пограничников в Курской области

Следственными органами СКР по Курской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на пограничника в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области.

По данным следствия, 30 сентября двое неизвестных при проверке документов на право нахождения в пограничной зоне, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курской области. В ходе боевого столкновения один из злоумышленников осуществил самоподрыв, второй задержан. Сотрудник погранслужбы погиб.

Расследование дела, возбужденного по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору" поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Создана следственная группа, куда вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения.

Расследование угоовного дело продолжается.

В ФСБ заявили, что курский пограничник погиб в ходе перестрелки с злоумышленниками, которые пытались проникнуть на Украину.