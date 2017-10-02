Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали не менее 20 человек, десятки людей ранены

В США в результате стрельбы в Лас-Вегасе в районе казино погибли не менее 20 человек. Новые данные о жертвах стрельбы и пострадавших, сообщили в полиции. Десятки людей, более 100 человек, ранены.

Полиция нейтрализовала преступника, открывшего в воскресенье вечером (по местному времени) стрельбу по людям с балкона отеля по соседству с казино. Погибли в Лас-Вегасе посетители фестиваля кантри-музыки.

Ранее сообщалось о том, что в результате стрельбы около казино Mandalay Bay с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel погибли два человека, и 20 человек ранены.