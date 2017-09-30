В Подмосковье мужчина погиб и погубил свою дочь из-за долгов

В Подмосковье тела мужчины и девочки -подростка обнаружены в их доме в поселке Ильинское Раменского района. На теле ребенка - следы насильственной смерти. Следователи выясняют обстоятельства гибели отца и дочери.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что у мужчины были долги, он по этой причине лишил жизни дочь и себя. Информацию о гибели мужчины и девочки и возбужденном уголовное деле сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Елена Фокина.