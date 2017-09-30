СКР: Задержан сотрудник Пулково, где с трапа упали женщина и девочка

В Санкт-Петербурге после происшествия в аэропорту Пулково, где с трапа упали 44-летняя женщина и полуторогодовалая девочка, возбуждено несколько уголовных дел. Сотрудник воздушной гавани, ответственный за ремонт трапа, задержан следователями.

Инцедент в Пулково произошел 28 сентября. При выходе пассажиров из самолета на самоходный пассажирский трап произошло повреждение поворотной части широкой платформы выдвижного пролета данного трапа. Как установило следствие, в результате чего выдвижной пролет трапа обрушился, и это привело к падению на асфальтовое покрытие с высоты более трех метров бабушки и ее маленькой внучки.

В результате падения женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы. По данному факту Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным следствия, трап до этого инцидента неоднократно подвергался ремонту сотрудниками участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». По версии следствия, данные ремонтные работы являются недоброкачественными. Второе дело возбуждено по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств, ... лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По подозрению в совершении преступления задержан начальник участка механических работ предприятия, который являлся ответственным за проведение ремонта трапа. При допросе подозреваемый дал признательные показания. В отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".