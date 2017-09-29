Коллектор, рассылавший угрозы семьям в Петербурге, задержан в Ульяновске

Коллектор - оператор контакт-центра ООО МФО «Бутик финансовых отношений», который рассылал угрозы семьям в Петербурге, в том числе их детей с венками и крестами, задержан в Ульяновске.

31-летний мужчина - житель Ульяновска. Его подозревают в причастности к вымогательству денег у петербуржцев.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту противоправных действий коллекторов.

По данным СКР, в 2017 году группа лиц из числа коллекторских структур неоднократно вымогала у жителей города, бравших денежный займ в микрофинансовой организации, а также у граждан, не имеющих никаких отношений к долговым обязательствам, денежные средства, многократно превышающие суммы долга. Подозреваемые угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, применением насилия, уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, позорящие потерпевших и их близких.

Данное уголовное дело вызвало большой общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и в России. В кратчайшие сроки следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался Рустам Мавлютов из Ульяновска.

Следователи и сотрудники полиции срочно вылетели в Ульяновск, где при содействий региональных правоохранительных органов задержали Мавлютова. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Сейчас решается вопрос об этапировании задержанного в Санкт-Петербург, избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.