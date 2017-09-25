На Украине погиб глава «Киевоблэнерго» Иван Поливяный

На Украине в Киевской области в воскресенье, 24 сентября, погиб председатель правления энергетической компании «Киевоблэнерго» Иван Поливяный.

Представители Национальной полиции Украины сообщили, что вчера вечером на главу «Киевоблэнерго» на дом Поливяного в селе Белогородка Киево-Святошинского района напали неизвестные злоумышленники.

Как установила киевская полиция, злодеи проникли во двор дома Поливяного через забор. Они напали на хозяина и его жену, связали. Злоумышленники требовали от супругов сообщить, где у них спрятаны деньги. Преступники пытали Поливяного и его жену. Не получив информации, грабители забрали около 15 тысяч гривен (около $570) и сняли с женщины золотое кольцо. Мужчину перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело мужчины направлено на экспертизу для установления причины смерти. Расследование нападения на чиновника находится на контроле руководства Нацполиции Украины.