СМИ: глава УСБ СКР Максименко мог брать взятки щенками

Следствие заподозрило бывшего главу управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко в получении взяток щенками элитной породы.

Об увеличении количества эпизодов в деле полковника Максименко, который вместе с бывшим первым заместителем начальника ГСУ СКР по Москве генерал-майором Денисом Никандровым и начальником УСБ СКР Александром Ламоновым обвиняется в получении 500 тысяч евро от вора в законе Шакро Молодого, стало известно на заседании Мосгорсуда.

В отношении Максименко теперь расследуется дело о вымогательстве у владельца крупного строительного бизнеса Дмитрия Смычковского автомобиля Jeep Wrangler, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Сейчас следствие проверяет Максименко на получение взятки в виде щенков, - пишет "Коммерсантъ". Представители защиты полковника Максименко заявили изданию, что животных в деле их клиента нет, отказавшись от дальнейших комментариев.