Кратовский стрелок написал в предсмертной записке несколько слов

Житель подмосковного села Кратово Игорь Зенков - кратовский стрелок - написал в предсмертной записке лишь два слова. Записку обнаружили следователи при обыске тела мужчины, застрелившего четверых человек и ранивших троих.

Пока нет информации о судьбе матери Зенкова. Известно, что 49-летний мужчина жил в частном доме с парализованной матерью.

Записка адресована отцу Зенкова. В ней он жалуется на сложные отношения с соседями и усталость от жизни, - сообщается в телеграм-канале Mash . "Устал жить," – последняя фраза в послании.

Следователи работают на месте происшествия, где в субботу вечером проходила спецоперация по задержанию стрелка. Зенков из окна своего дома начал стрелять по соседям. Прибывшие по вызову сотрудники полиции начали вести переговоры с мужчиной. Он не поддался ни на какие уговоры, не согласился ни с какими предложениями.

Некоторые подробности опубликовал на своем сайте Следком.

Как установлено следствием, 10 июня 2017 года, примерно в 15 часов 50 минут, житель поселка Кратово Раменского района, находясь в одном из частных домов на улице Пушкинской открыл стрельбу из огнестрельного оружия по жителям поселка, а также по приехавшим на место преступления сотрудникам правоохранительных органов. В результате стрельбы трое местных жителей были ранены и госпитализированы в медицинское учреждение. Позднее одна из раненых, 33-летняя местная жительница, скончалась в больнице.

В ходе спецоперации по обезвреживанию подозреваемого четыре сотрудника спецподразделений получили осколочные ранения от взрыва гранат, которые применил последний.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех местных жителей – мужчин 47, 52 и 49 лет.